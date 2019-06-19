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Almanya’nın Stuttgart şehrindeki gurbetçilerden anlamlı bağış

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
Almanya’nın Stuttgart şehrindeki gurbetçilerden anlamlı bağış

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki’nin girişimleri sonucu Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine Almanya’nın Stuttgart şehrinde çalışan hayırsever gurbetçilerden hastaneye süit hasta odası yapılması konusunda para bağışı gerçekleşti.


Daha öncede hastanede hayırsever vatandaşlar tarafından hastanede hasta süit odası yapıldığını kaydeden Baki, katkısı geçenlere teşekkür etti.


Bu defa bağışçıların Almanya’nın Stuttgart şehrindeki gurbetçilerdenolduğunu kaydeden Baki, “Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine daha önce bağışçımızın desteği ile suit bir hasta odası yapmıştık. Bu defa bağışçılarımız Almanya’nın Stuttgart şehrinden geldi. Stuttgart gönüllüleri ve Aytekin Nezor’un merhume annesi ve babası adına yeni bir suit oda yaptıracağız. Bağışçılarımızın desteği ile Kaşüstü Hastanemize iki suit hasta odası daha kazandırıyoruz. Toplamda Derneğimiz aracılığıyla üç oda olacak. Kaşüstü Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Süleyman Türedi ile Palyatif Bakım Servisine yapacağımız iki odanın protokolünü imzaladık. İnşallah en kısa zamanda bütün hastaların faydalanacağı kullanışlı bir odayı daha hastanemize kazandıracağız. Misafirperverlikleri için sayın başhekimimize ve başhekim yardımcısı ve Uzm.Dr.Erhan Kader beye teşekkür ederiz” dedi.


Kanuni Eğitim Araştırma Hastahanesi Başhekimi Prof Dr Süleyman Türedi de anlamlı bağışın kendilerine çok mutlu ettiğini belirterek "Bu hayrın işlenmesine vesile olan Umut ve Yaşam Derneğine, Başkanı Sayın Nimet Baki’ye şükranlarımı sunarım. Bu hayır işinin hastanemize ulaşmasında emeği olan SayınStuttgart Gönüllüleri ve Aytekin Nezor’un merhume anne ve merhum babasına Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diler emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
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