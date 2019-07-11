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Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5,3 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylece Almanya'nın silah ihracatından elde ettiği gelir geçen yıla göre yaklaşık 500 milyon avro arttı- Almanya bu yılın ilk yarısında en fazla silah satışı yaptığı ülke 1,76 milyar avro ile Macaristan oldu - İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon avro ile Macaristan'ı izledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:01
Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

BERLİN (AA) - Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ilk yarısında 5,3 milyar avroya ulaştı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kaynak gösterilerek yayınlanan bir habere göre, Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5,3 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, geçen yıl 4 milyar 820 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Böylece yılın ilk yarısında onay verilen satışlar, 2018’de bütün yıl onay verilen satışlardan yaklaşık 500 milyon avro fazla olması dikkati çekti.

Berlin, 2017’de 6 milyar 240 milyon avro silah ve askeri malzeme satışına onay vermiş, bu rakam 2015’te ise 7,86 milyar avro ile rekor kırmıştı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde silah ve askeri malzeme satışlarının yüzde 40’ı (2,1 milyar avro), Almanya'nın müttefiki olarak görülmeyen ülkelere yapıldı.

Satışların yüzde 60’ı da (yaklaşık 3,2 milyar avro) Avrupa Birliği veya NATO üyesi ülkelere gitti. Bu oran geçen yıl yüzde 47,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın bu yılın ilk yarısında en fazla silah satışı yaptığı ülke 1,76 milyar avro ile Macaristan oldu.

İnsan hakları ihlalleri ve Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) destek veren Mısır, 802 milyon avro ile Macaristan’ı izledi.

Alman Federal Hükümetini oluşturan partilerin, Yemen'de insani krizin sorumlusu gözüken ülkelere silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceğine yönelik anlaşmasına rağmen Mısır’a 802 milyon avroluk silah satışı yapılması dikkati çekti.

Mısır’ı Güney Kore, ABD, Avustralya ve yine Yemen’de savaşan Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 00:01
  1. 2019
  2. Almanya
  3. Berlin
  4. silah ihracatı

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