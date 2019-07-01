Almanya’nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Almanya’nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı’na acil iniş yaptı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:32
Almanya’nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı’na acil iniş yaptı.
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