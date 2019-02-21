Almanya'nın Köln kentinde "Geçmişten Bugüne Türkçe Dersleri" paneli yapıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, "Bilimsel olarak yapılan araştırmalar, 2 dilli olarak yetişen çocukların eğitim yaşamlarında diğer akranlarına göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Geçmişten Bugüne Türkçe Dersleri" panelinde konuşan Keltek, Almanya'da çocukların ana dilleri Türkçeyi iyi öğrenmesi gerektiğini, bu konuda da ebeveynlere ise çok iş düştüğünü söyledi.

Velilerin çocuklarının eğitim gördüğü okullardan Türkçe dersi talep etmeleri gerektiğini ve talebin yüksek olması durumunda okulun bu dersi açma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Tayfun Keltek, en büyük sorunun vatandaşların konu hakkında yeterli bilince sahip olmaması olduğunu belirtti.

Keltek, "Bilimsel olarak yapılan araştırmalar, 2 dilli olarak yetişen çocukların eğitim yaşamlarında diğer akranlarına göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Çift alfabe öğrenerek yetişen çocuklar hem Türkçeyi hem de Almancayı akranlarına göre daha iyi konuşmanın yanı sıra derslerinde daha başarılı oluyor. Ana dili öğrenmek çocuğun okul başarını arttırmak için çok önemli." şeklinde konuştu.

2001 yılında yapılan PISA araştırması sonucunda Almanya'nın 31 ülke arasında 22'nci sırada yer alarak "eğitimde sınıfta kalması"nın ardından bu ülkede eğitime çok büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Tayfun Keltek, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'nın eğitimde sınıfta kalmasının ardından ülkede ortalık karıştı. Özellikle sağcı kesim bu kötü sonucu ülkedeki göçmen çocukların fazla oluşuna başladı. Ancak bilim adamları bu görüşün doğru olmadığını ortaya çıkardı. Bu araştırmanın ardından Almanya eğitime çok büyük yatırım yaptı. Ancak bu yatırım ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin başarısını arttırmaya yönelik olmadı."

Paneli yöneten Türkçe öğretmeni Mehmet Önel ise dünyada konuşulan diller tarihini anlatarak, dil grupları hakkında bilgi verdi.

Yapılan araştırmaların kullanılmayan dillerin zaman içinde yok olduğunu gösterdiğini ifade eden Önel, hangi dil dünya diliyse, hangi dil ticaret diliyse, hangi dil kültür ve sanat alanlarında eser bırakmışsa ve hangi dil daha çok konuşuluyorsa o dillerin kalacağını söyledi.

Türkçe öğretmenleri Üzeyir Savurgan ile Ümran Pargan ise bugüne kadar yaşadıkları tecrübeler çerçevesinde, Almanya'daki Türkçe eğitiminin geliştirilmesi için yöntemler ve ana dil Türkçe eğitimi konusundaki tecrübelerini paylaştı.