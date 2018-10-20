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Almanya'nın Kaşıkçı sessizliğinin nedeni

İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünya devletlerinde öncü olmaya çalışan Almanya'nın gazeteci Cemal Kaşıkçının konsoloslukta öldürülmesi konusunda sessiz kalmasının sebebi belli oldu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
Almanya'nın Kaşıkçı sessizliğinin nedeni

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, Suudi Arabistan, Almanya’nın yılın başından bu yana Cezayir’in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Cezayir’e yaklaşık 741.5 milyon euroluk, Suudi Arabistan’a da yaklaşık 417 milyon euroluk silah sattı.

Almanya, 2016’da Suudi Arabistan’a 530 milyon euro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon euroya gerilemişti.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre savaşın devam ettiği Yemen’de, ülke nüfusunun yüzde 75’i yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Almanya da Yemen savaşındaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan’ı eleştiriyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
  1. Almanya
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