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Almanya'nın kamu borcu Maastricht kriterlerini yine yakalayamadı

Ülkenin genel kamu borcu geçen yıl 52 milyar avro azalmasına karşın, kamu borcunun GSYH'ye oranı Maastricht kriterlerinin çok az üzerinde yüzde 60,9 olarak gerçekleşti

29 Mart 2019 Cuma 19:11
Almanya'nın kamu borcu Maastricht kriterlerini yine yakalayamadı

BERLİN (AA) - Almanya’nın genel kamu borcu, geçen yıl 52 milyar avro azalmasına karşın, Maastricht kriterlerinin çok az üzerinde gerçekleşti.

Almanya Merkez Bankasından (Bundesbank) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2018’de 52 milyar avro azalarak yaklaşık 2 trilyon 6 milyar avro seviyesine geriledi. Ülkenin art arda 6 yıldır borcunu düşürmesi dikkati çekti.

Kamu borcunun nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı da yıllık bazda 3,6 puanlık azalışla yüzde 64,5'ten yüzde 60,9’a indi. Kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranın 60,9'a düşmesine en büyük katkıyı ülke ekonomisinin yüzde 1,5 büyümesi verdi.

Böylece borç oranı, 2010 yılındaki en yüksek oran olan yüzde 82'lik seviyenin oldukça altında gerçekleşerek Maastricht kriterlerinde öngörülen yüzde 60'lık tavan değerine yaklaştı.

Bundesbank, 2002’den beri ilk defa geçen yıl yüksek vergi gelirleri ve düşük faiz oranlarından dolayı ülkenin toplam borcunun GSYH'ye oranının yüzde 60 seviyesinin altına inmesini bekliyordu. Alman hükümeti orta vadeli mali planında, bu yıl söz konusu borcun GSYH’ye oranını yüzde 58'e ve 2022’de ise yüzde 52’ye indirmeyi hedefliyor.

Avrupa bütçe gözetimi prosedürü gereğince, Avrupa Birliğine üye devletlerin, genel kamu açığı ve borç seviyeleri ile ilgili verileri mart ve eylül sonu olmak üzere yılda iki kez Avrupa Komisyonuna sunmaları gerekiyor.

Bu amaçla, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kamu açığını Maastricht Anlaşması'nda tanımlandığı gibi hesaplarken, Bundesbank da Maastricht kriterlerindeki borç seviyesini hesaplıyor.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:11
  1. Almanya
  2. Kamu borcu
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