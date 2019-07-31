Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 52,5 milyar avro azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın genel kamu borcu, vergi gelirlerinin artmasının etkisiyle geçen yıl 2017'ye göre 52,5 milyar avro azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2018'in sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 916 milyar avro oldu. Söz konusu borç, 2017 sonuna göre yüzde 2,7 (52,5 milyar avro) azalış kaydetti.

Geçen yılın sonunda kişi başına düşen borç (kamu borcu) 23 bin 124 avro olarak açıklandı.

Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2017'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2,4 azalarak (29,3 milyar avro) 1 trilyon 213 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 2,7 gerileyerek (15,9 milyar avro) 570,5 milyar avroya, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 5 (7 milyar avro) düşerek 132 milyar 800 milyon avroya indi.

Uzmanlar, kamu borcunun azaltılmasının pozitif bir gelişme olduğunu ifade ederek, genel borçtaki düşüşün kamu yatırımlarının zayıf kalmasından kaynaklandığına işaret etti.

Ülkenin borçlarını azaltmasına karşın havalimanı, köprüler, iletişim ağı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi, emeklilerin konut yetersizliğine bağlı olarak artan kira giderlerinden dolayı zorlanması dikkati çekiyor.