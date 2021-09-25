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Avrupa Almanya'nın kaderini Türkler belirleyecek! Almanya'nın yeni Başbakanı kim olacak?
Avrupa

Almanya'nın kaderini Türkler belirleyecek! Almanya'nın yeni Başbakanı kim olacak?

Almanya'da 60,4 milyon seçmen, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi belirmek için yarın sandık başına gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 22:45:00 -
Almanya'nın kaderini Türkler belirleyecek! Almanya'nın yeni Başbakanı kim olacak?

Almanya'da seçmenler, 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’da başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Ülke genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak. 47 partinin yarıştığı seçime 6 bin 211 aday katılıyor.

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün.

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.

 

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