0553 313 94 23

Almanya'nın ihracatı ocakta yerinde saydı

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ocakta 112,4 milyar avro, ithalat 94 milyar avro oldu- Almanya'nın arındırılmış dış ticaret fazlası ekimde 18,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti- Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta aralık ayına göre değişmezken, ithalat da yüzde 1,5 artış kaydetti

11 Mart 2019 Pazartesi 14:13
Almanya'nın ihracatı ocakta yerinde saydı

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, ocakta bir önceki aya göre değişmezken, ithalatı da yüzde 1,5 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın ocak ayında 112,4 milyar avro, ithalat da yaklaşık 94 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, ocakta bir önceki aya göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı değişmezken, ithalatı ise yüzde 1,5 arttı. 2018 Ocak ayına göre ise ülkenin ihracatı yüzde 1,7, ithalatı da yüzde 5 arttı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, Almanya'dan ocakta 108,9 milyar avroluk ihracat 94,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya ocakta arındırılmamış rakamlarla 14,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayında 17,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın ocakta yaptığı ihracatın 65,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 51,7 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,6 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 3,7 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 43,5 milyar avroluk ihracat, 42,7 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’in ocak ayına kıyasla yüzde 3,3 artarken, ithalatı yüzde 5,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) göre, Almanya'nın ocakta cari işlemler fazlası 2018’nin aynı ayına göre 2,8 milyar avro azalarak 18,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:13
  1. Almanya
  2. İhracat
  3. ocak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için herşeyi yaparlar"
    1. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    2. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    3. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    4. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    5. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    6. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    7. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    8. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    9. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    10. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    11. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    12. "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada..
    13. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    14. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    15. ALES başvuruları için son tarih ne..
    16. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    17. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    18. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    19. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    20. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti