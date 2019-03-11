Almanya'nın ihracatı ocakta yerinde saydı

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, ocakta bir önceki aya göre değişmezken, ithalatı da yüzde 1,5 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın ocak ayında 112,4 milyar avro, ithalat da yaklaşık 94 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, ocakta bir önceki aya göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı değişmezken, ithalatı ise yüzde 1,5 arttı. 2018 Ocak ayına göre ise ülkenin ihracatı yüzde 1,7, ithalatı da yüzde 5 arttı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, Almanya'dan ocakta 108,9 milyar avroluk ihracat 94,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya ocakta arındırılmamış rakamlarla 14,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayında 17,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın ocakta yaptığı ihracatın 65,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 51,7 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,6 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 3,7 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 43,5 milyar avroluk ihracat, 42,7 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’in ocak ayına kıyasla yüzde 3,3 artarken, ithalatı yüzde 5,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) göre, Almanya'nın ocakta cari işlemler fazlası 2018’nin aynı ayına göre 2,8 milyar avro azalarak 18,3 milyar avro olarak gerçekleşti.