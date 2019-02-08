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Almanya'nın ihracatı 2018’de rekor kırdı

Ülkede, ihracat 2018’de 1 trilyon 317 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu- Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2018’in ocak-kasım döneminde yüzde 9,9 düşerek, 17 milyar 912 milyon avro oldu

08 Şubat 2019 Cuma 12:26
Almanya'nın ihracatı 2018’de rekor kırdı

BERLİN (AA) - Almanya'nın 2018 yılı ihracatı yüzde 3 artarak, 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 317 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, 2018’de bir önceki yıla göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3, ithalatı ise yüzde 5,7 arttı.

Almanya, 2017’de 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, 1 trilyon 31 milyar avroluk ithalat yaparak rekor yenilemişti. Böylece geçen yıl 1 trilyon 317 milyar ihracat ve 1 trilyon 90 milyar ithalat ile dış ticarette yeni rekor kırıldı.

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 778,7 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 623 milyar avroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2017’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,8 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 6,3 oldu.

AB dışında kalan ülkelere 539,2 milyar avroluk ihracat, 467 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’ye kıyasla yüzde 1,9, ithalatı yüzde 5 artış kaydetti.

Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat aralıkta 112,3 milyar avro, ithalat 92,9 milyar avro oldu Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 1,5, ithalat da yüzde 1,2 artış kaydetti.


Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 9,9 düşerek, 17 milyar 912 milyon avro oldu. Bu rakam geçen yıl geneli 19 milyar 887 olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı dönemde Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı yüzde 1,13 artarak 15 milyar 208 milyon avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın kasımda cari işlemler fazlası 2018 yılında 2017’ye göre 12 milyar avro azalarak 249,1 milyar avro olarak gerçekleşti.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:26
  1. 2018
  2. Almanya
  3. İhracat
  4. ithalat

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