Almanya'nın erken seçim hazımsızlığı! Skandal ifadeler

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yaptıktan sonra yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan çift başlılık sorununun çözülmesi ve ülkenin siyasi yapısının güçlenmesi, Türkiye düşmanlarının hazımsızlığına sebep oldu.

KARRENBAUER'İN SEÇİM RAHATSIZLIĞI

Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya’ya taşınmaması gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Kramp-Karrenbauer, “Türkiye’de yaklaşan seçimlerdeki mücadele, burada Almanya’da değil, orada yapılmalı” dedi. Kramp-Karrenbauer, “Kentlerimizde, birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz” diye konuştu.

'DEMOKRASİ ORTADAN KALKACAK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka ise, “Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı” dedi. Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı’na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Lischka, “Nihayetinde Türkiye’deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinliklere burada ihtiyaç yok” diye konuştu.