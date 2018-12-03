Almanya'nın ECB'deki sermaye payı artacak

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın, Avrupa Merkez Bankası’ndaki (ECB) sermaye payı gelecek yıl İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ekonomilerdeki daralmadan dolayı artacak.

ECB, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ulusal Merkez Bankaları’nın gelecek 5 yıl boyunca bankadaki sermaye iştiraklerini yeniden ayarladı.

ECB’den yapılan açıklamada, sermaye payındaki ayarlamanın ülkelerin Avrupa Komisyonu’nun kayıtlarındaki nüfuslarına ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larına (GSYH) göre her beş yılda bir yenilendiği hatırlatıldı.

Yeniden ayarlamada, ECB’de en büyük sermayedar olan Almanya’nın payı gelecek yıldan itibaren yüzde 17,9973’ten yüzde 18,3670’e çıkarılacak.

Diğer sermayedarlardan Fransa’nın payı da bu kapsamda yüzde 14,1792’den yüzde 14,2061’e yükselecek. İtalya, Yunanistan ve İspanya’nın ise ekonomilerinde yaşanan krizden dolayı GSYH'leri azaldığı için bankadaki sermaye payları düşecek.

Ülkelerin oy hakları aynı kalırken, eskiden sembolik olan söz konusu değişiklik, ECB’nin varlık alım programı altında ülkelerin tahvil alımlarını bölüştürmede kullanıldığı için şimdi önemli bir yer taşıyor.