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Avrupa Almanya’nın ardından Hollanda da yeni kısıtlamalara gidiyor!
Avrupa

Almanya’nın ardından Hollanda da yeni kısıtlamalara gidiyor!

Almanya ve Hollanda, artan vaka sayıları nedeniyle yeniden koronavirüs kısıtlamalarına gitmeyi düşünüyor. Hollanda’da günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:32:00 -
Almanya’nın ardından Hollanda da yeni kısıtlamalara gidiyor!

Hollanda'da, son 24 saatte 16 bin 364 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla, ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 oldu.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Kısıtlamalar geri getirilmişti

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısı son 24 saatte bin 699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 330 oldu ve 26 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, 2 Kasım'da, koronavirüs vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı

 

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