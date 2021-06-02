Almanya’nın ardından Avusturya’da skandal bir haritaya imza attı!

Almanya’da sol görüşlü bir araştırma grubu, Kassel bölgesinde “siyasal İslam” hakkında pek çok bilgi topladı. Bu çalışmalarını bir harita olarak sonuçlandırdılar. “Kassel İslamcılık Haritası” adlı çalışmaları için bölgedeki kuruluşlar ve “İslamcılık” hakkında fazlaca bilgi edinmeye çalışan grup, bölgeye “İslamcılar”ın sızıp sızmadığı araştırdığını belirtiyor.

Oluşturulan haritada Kassel, Almanya’da İslamcılığın merkezi olarak nitelendiriliyor. Harita, Selefi camiler, aşırı sağcı “Bozkurtlar” ve Müslüman Kardeşler’e yakın aktörler hakkında bilgi gösterdiğini iddia ediyor. Çalışmayı yürütenler araştırma grubunun arkasında kimin olduğu sorusunu yanıtsız bırakıyorlar. Hessen Anayasayı Koruma Dairesi ise araştırmacı grubun politik pozisyonunu “solcu aşırılıkçı anti-faşist” olarak tanımlıyor. Grup, haritası için “siyasi İslam”a dahil olan örgütler ve dernekler hakkında ayrıntılı bilgiler derlediğini iddia ediyor. Grubun kendi ifadelerine göre araştırmalarında Antisemitizme Karşı İttifak (Alm. Bündnis gegen Antisemitismus) gibi oluşumlardan gelen bilgilerden faydalanıyorlar.

Örneğin Diyanet’e bağlı ve Almanya’da tartışmaların odağında olan DİTİB’e bağlı Oberzwehren’deki Mevlana Camii için “Vaizler merkezi olarak Türkiye’den gönderiliyor.” ifadelerine yer veriliyor. Ülkede aşırı sağcı bir akım olarak nitelendirilen Bozkurtlar’ın (Ülkücü Hareket) çatı örgütüne ait şehrin kuzeyindeki Sultan Alparslan Camii de listede yer alıyor.

Harita ne ifade ediyor?

Göttingen Üniversitesi’den Lino Klevesath için grubun sonuçları açıkça “sağlam temelli araştırmalara” dayanıyor. Bununla birlikte Klevesath, sınıflandırmaların sorgulanabilir olduğu fikrinde. Klevesath konuyla ilgili “İslamcılık terimi burada açıkladığından daha fazlasını gizliyor. Burada, Müslüman aktörlerin bir şekilde politik olan neredeyse her eylemi sorunlu olarak değerlendiriliyor. Ama her din politik değil midir?” ifadelerinde bulunuyor. Diğer taraftan Klevesath, haritayı korkutucu olarak nitelendiriliyor.

Kassel Anayasayı Koruma Dairesi konu hakkında sessiz

Kassel Anayasayı Koruma Dairesi, harita hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçınıyor. Daire, “İslamcıların” bölgeye sızdığının tespit edilemediğini açıkladı. Yayımlanan en son yıllık raporda, bin 650 Selefi de dahil olmak üzere Hessen’de 4 bin 710 kişinin “İslamcılık” potansiyeli olduğu belirtiliyor. Buna göre en büyük merkez Ren-Main Bölgesiyken Kassel’de daha büyük bir “İslamcı” taban bulunuyor. Anayasayı Koruma Dairesi sözcüsüne göre, koruma dairesi “İslamcı terörün oluşturduğu tehdidi” “çok yüksek” olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Alman medya organı HNA’ya konuşan Sol Partili (Die Linke) eski belediye meclis üyesi ve siyaset bilimi öğrencisi İlker Şengül ise konuya göçmen hakları üzerinden yaklaşıyor: “Göçmen haklarının eleştirisi hiçbir şekilde Alman çoğunluk toplumunun bazı kesimleri tarafından ırkçılık maksadıyla araçsallaştırılmamalıdır.”