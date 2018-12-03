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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman:

"Alman-Türk ilişkilerinde iyi ve kötü günlerimiz oluyor. Ancak prensipte bu ilişkilerden vazgeçemeyiz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:19
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman:

ANKARA (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, "Alman-Türk ilişkilerinde iyi ve kötü günlerimiz oluyor. Ancak prensipte bu ilişkilerden vazgeçemeyiz." dedi.

Almanya Federal Meclisi tarafından verilen Uluslararası Parlamento Bursu'nun (IPS) 2019 yılı programı vesilesiyle Ankara'da bulunan Alman Federal Meclis Üyesi Carsten Körber, Sheraton Otel'de resepsiyon verdi.

Resepsiyona Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdman, misyon temsilcileri, akademisyenler, programın eski bursiyerleriyle davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Erdman, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yoğunluğu ve önemine dikkati çekerek, IPS'nin de söz konusu ilişkilere uygun bir program olduğunu dile getirdi.

"Alman-Türk ilişkilerinde iyi ve kötü günlerimiz oluyor. Ancak prensipte bu ilişkilerden vazgeçemeyiz." ifadesini kullanan Erdman, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret etti.

Erdman, "Türkiye ile Almanya olarak belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyoruz. Türkiye çok değişken bir bölgede bulunuyor. Almanya da aynı şekilde birçok değişikliğe gebe. Bu açıdan çok uyumlu olduğumuzu söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaparak iki ülke ilişkilerinin insani, kültürel ve ekonomik açıdan da yakın olduğuna işaret etti.

Alman Federal Meclis Üyesi Körber ise "Bursun hedefi, Doğu Avrupa'daki genç demokrasilerdeki toplumu desteklemek, bursiyerlerin edindikleri bilgileri, insani ve kültürel değerleri kendi ülkelerinde uygulamalarına yardımcı olmak." şeklinde konuştu.

IPS kapsamında bu yıl 42 ülkeden 120 bursiyere, Almanya'nın parlamenter sistemi tanıtılacak. Bursiyer olmaya hak kazananlar, Almanya'nın parlamenter sisteminde bir milletvekilinin bürosunda çalışabilecek ve Berlin'deki üniversitelerin ders programlarına katılma imkanı bulacak.

Gelecek yıl mart-temmuz döneminde gerçekleştirilecek programa katılmaya hak kazanan bursiyerlerin tüm seyahat, konaklama ve sigorta masrafları Almanya Federal Meclisince karşılanacak.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:19
  1. Almanya Federal Meclisi
  2. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman
  3. resepsiyon
  4. Uluslararası Parlamento Bursu

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