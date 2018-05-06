Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı Michael Roth, Türkiye'ye geliyor

Devlet Bakanı Roth’un İstanbul’daki temasları kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenecek olan tartışma programına katılacağı ve Suriyeli mülteciler için AB tarafından finanse edilen bir sağlık merkezini ziyaret edeceği kaydedildi. Bakan Roth, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Tüm zorluklara rağmen, Almanya ve Türkiye'nin önemli konularda tekrar birlikte çalışması gerekiyor, bu nedenle Türk ortaklarımızla yoğun diyalog her zamankinden daha önemli.” ifadesini kullandı.

