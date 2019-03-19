0553 313 94 23

Almanya'nın 2019 büyüme tahmini düşürüldü

Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5’ten 0,8’e düşürdü.

19 Mart 2019 Salı 16:03
Almanya'nın 2019 büyüme tahmini düşürüldü

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisinin bu yıl için büyüme tahminini ana ihracat pazarlarındaki zayıflayan talep ve otomobil ve kimya sektöründe yaşanan geçici üretim sorunlarından dolayı aşağı yönlü revize etti.

SVR, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8’e düşürürken 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,7 olarak belirledi.

Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Ekonomideki büyümenin bu yıl ana ihracat pazarlarında zayıflayan talepten ve otomobil ve kimya sektöründe yaşanan geçici üretim sorunlarından dolayı yavaşlayacağını belirten kurul, Almanya’da hanehalkı tüketiminin, inşaat yatırımlarının ve kamu sektörünün bu yıl ekonomik büyümeye olumlu katkı yapmasını beklediğini de hatırlattı.

Gelecek yıllarda ekonomik büyüme için risklerin halen yüksek olduğuna işaret eden kurul, bu riskleri “Brexit belirsizliği, ABD, Çin ve Avrupa arasındaki çözüm bekleyen ticaret ihtilafları, Çin ekonomisinin beklenenden daha fazla şekilde yavaşlaması” olarak gösterdi.

Kurulca, zayıflayan küresel ekonomik büyüme göz önüne alındığında, ticarette korumacı önlemlerin artarak karmaşıklaşmasının Almanya'yı resesyona itme potansiyeline sahip olduğu uyarısı da yapıldı.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Christoph Schmidt, konuya ilişkin değerlendirmesinde Alman ekonomisindeki hızlı büyümenin yavaşladığını belirterek, "Bununla birlikte, güçlü iç ekonomik durum göz önüne alındığında, resesyon mevcut durumda beklenmiyor.” yorumunu yaptı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), geçen hafta, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,6’ya düşürürken 2020 büyüme beklentisini de1,6’dan 1,8’e yükseltmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:03
  1. Almanya
  2. Ekonomi Bilirkişi Kurulu
  3. ekonomik büyüme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer"
    1. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    2. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    3. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    4. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    5. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    6. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    7. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    8. Mahalle maçları geri dönüyor
    9. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    10. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    12. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    13. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    14. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    15. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    16. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    17. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    18. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    19. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    21. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    22. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    23. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    24. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    25. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    26. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    27. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    30. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı