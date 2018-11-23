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Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste onaylandı

Alman hükûmeti, 2019 yılında savunma harcamaları ödeneklerini artırarak 43,2 milyar avroya çıkardı- 2019 bütçesinde Almanya'nın gelişmekte olan ülkelere yaptığı kalkınma yardımları da artırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 17:37
Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste onaylandı
BERLİN (AA) – Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koaliasyon hükûmetinin 2019 yılı bütçesini onayladı.
Berlin'de Federal Meclis'te toplam 650 milletvekilinin katıldığı oylamada 366 milletvekili "evet", 284'u "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.
Bütçeye göre, Alman hükûmeti, gelecek yıl 356,4 milyar avro harcama yapmayı planlıyor. Söz konusu rakam, 2018’e göre 13 milyar avro daha fazla harcama anlamına geliyor. Bütçede en fazla pay 145,3 milyar avro ile emeklilik ve sosyal ödemeler için ayrıldı.
Alman hükûmeti, çocuklu ailelerin bütçesine katkı için ödenen çocuk parasını yeni bütçede aylık 10'ar avro artırdı. Almanya'da yürürlükte olan yasaya göre halen tek ve iki çocuklu ailelere aylık çocuk başına 194 avro, üçüncü çocuk için 200 avro, 4’üncü ve daha fazla çocuk için de 225 avro çocuk desteği veriliyor.
2019 yılı için savunma harcamalarını da artırarak 43,2 milyar avroya çıkaran hükûmet, ayrıca gelişmekte olan ülkelere yaptığı kalkınma yardımlarında da artış öngördü.
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:37
  1. 2019
  2. Almanya
  3. savunma harcamaları

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