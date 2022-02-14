Almanya'nın 2 numaralı ismi: Avrupa'da savaşın kıyısındayız!

ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rusya ziyaretlerine hazırlanırken, Almanya'nın iki numarasından savaş uyarısı geldi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, RTL/NTV televizyonuna verdiği mülakatta Avrupa'nın savaşın kıyısında olduğunu söyledi.

Habeck söz konusu durumun tehdit edici boyutta olduğuna vurgu yaptı.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Scholz önümüzdeki hafta da Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret edecek.

Scholz'un 14 Şubat'ta Ukrayna'da, ertesi gün de Moskova'da temaslarda bulunması öngörülüyor. Scholz, iki tarafa yapacağı ziyaretler öncesinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağı uyarısında bulunacağım" diye konuştu.