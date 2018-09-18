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Almanya'dan zirveden çıkan İdlib kararına ilk yorum

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirvede alınan İdlib kararına ilişkin açıklamada bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 11:57
Almanya'dan zirveden çıkan İdlib kararına ilk yorum

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’de insani felaketin engellenmesine katkı sağlayan her şeyin iyi olduğunu söyledi.

Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Soçi kentinde vardıkları anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"İnsani felaketin engellenmesine katkı sağlayan her şey iyidir." ifadesini kullanan Maas, Soçi’de varılan anlaşmanın şimdi uygulanması gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:57
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin
  4. İdlib

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