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Almanya'dan yola çıkan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'ndan yola çıkan ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:37
Almanya'dan yola çıkan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) organizasyonuyla hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden hacı adayları için Köln-Bonn Havalimanı'nda tören düzenlendi.

IGMG Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, ilk kafilenin bugün Köln'den hareket ettiğini, gün içinde ayrıca Hessen, Rhein Saar, Hannover, Bremen, Kuzey Ruhr'daki kafilelerin yola çıktığını belirterek, yarın da Fransa'dan yolculukların başlayacağını belirtti.

Hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada Köksoy, "Özellikle sıcak iklim olduğu için hacılarımıza Arafat'ta klimalı çadırlarda özel hazırlıklar yaptık. Hacı adaylarımızın sağlıklı şekilde hac vazifelerini tamamlaması için yarım asırlık tecrübemizle hizmet vereceğiz." dedi.

Köksoy, 47 kafileyle yola çıkan binlerce hacı adayının hac ibadetini tamamladıktan sonra 28 Ağustos'tan itibaren dönmeye başlayacaklarını ifade etti.

IGMG Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci'nin duası ile yola çıkan hacı adayları ile yakınları duygulu anlar yaşadı. Hacı adayları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak kutsal topraklara uğurlandı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:37
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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