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Avrupa Almanya’dan yeni doğalgaz anlaşması
Avrupa

Almanya’dan yeni doğalgaz anlaşması

Almanya, doğal gaz konusunda İsviçre ve İtalya ile dayanışma anlaşması yapmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:00:00 -
Almanya’dan yeni doğalgaz anlaşması

Almanya Ekonomi Bakanlığı, olağanüstü bir gaz yetersizliği yaşanması durumunda karşılıklı destek sağlanması konusunda İsviçre ve İtalya ile üçlü dayanışma anlaşması yapmak istediklerini bildirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bakan Habeck, Davos'ta yaptığı görüşmelerde niyetimizi teyit etti" deniydi.

Almanya hali hazırda Danimarka, Çekya ve Avusturya ile doğal gaz dayanışma anlaşmaları imzalamış durumda.

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