Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ön rezervasyonlarda yüzde 123 artış

Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden Uluslararası Yat Fuarı'nda, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Coşan, bu yıl hedeflerinin Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını 5 milyon 600 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Coşan, "Turist sayısı son iki yıl 2016 ve 2017 beklediğimiz rakamların altında olmuştu ama 2018'de Türkiye yine sahalara döndü. Şu anda büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki Almanya'daki ön rezervasyonlar yüzde 123 artmış durumda. Satışlarda şu an Türkiye bir numara." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yönelik talep artışının nedenlerine de değinen Çetin, "Bir kere ürünümüz çok kaliteli. Servis kalitemiz tartışılmaz. Rakip ülkelere göre misafirlerimizi çok daha iyi ağırlıyoruz. İki yılda kaybettiğimiz müşteriler de bunu gördü. İspanya, İtalya ve Yunanistan'a giden bizim müşterilerimiz şu an Türkiye'ye geri dönmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Şu anda Almanya'dan Türkiye'ye 4 milyon 800 bin turistin geldiğini ifade eden Coşan, "2019 yılında beklentimiz ve hedefimiz Almanya'dan gelen turist sayısını 5 milyon 600 bin kişinin üzerine çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

- Antalya yüzde 50-60 artış bekliyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ise Antalya'da turizm sezonunun 2016 ve 2017 yıllarında çok kötü geçtiğini belirterek 2018 yılında ise sektörün tekrar toparlandığını dile getirdi.

Çetin, "Antalya'da 2019 yılında turist sayısında en az yüzde 50-60 artış bekliyoruz. Özellikle Alman turistlerden eskiye oranla büyük bir artış görüyoruz. 2019 çok iyi olacak." dedi.

Bu artışın nedenlerine de değinen Çetin, "Her iki hükümetin birbiriyle kaynaşması... Türkiye'nin daha rahat olduğunu hissettirmek... Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları etkili oldu. Türkiye turizmde artık çok çok önde. Bunun etkisi var ve geri dönen turistler bunu anlatıyor. Tek sorun, 2016'dan kalan düşük fiyatların normal seviyeye çekilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk turizminin hizmet kalitesinin diğer ülkelere göre daha iyi olduğunu kaydeden Çetin, "Yemek kalitemiz otel kalitemiz çok çok daha iyi. Gerçekten bizim otelciliğimiz, misafirperverliğimiz, turistlere olan saygı ve alakamız çok çok iyi. Ben onun için 2019'un çok iyi geçeceğine, 2020'de de çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.