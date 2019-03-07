0553 313 94 23

Almanya’dan Türkiye’ye uçuşlar yüzde 20.1 oranında arttı

Federal İstatistik Dairesinin raporuna göre, 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 19:23
Almanya’dan Türkiye’ye uçuşlar yüzde 20.1 oranında arttı

Federal İstatistik Dairesinin raporuna göre, 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon oldu.


Federal İstatistik Dairesi Almanya’nın en büyük 24 havaalanından dünyanın farklı yerlerine uçan yolcularda yüzde 4.2 artış göstererek 122 milyon 600’e ulaşarak rekor kırıldığını duyurdu. Raporda ayrıca Almanya’dan Türkiye’ye havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstererek 7,46 milyon olduğu bilgisi de yer aldı.


Almanya’dan en çok 14,7 milyon yolcu sayısıyla ile İspanya’ya uçuş gerçekleşirken, İspanya’dan sonra ise sırası ile 7 milyon 536 bin yolcu ile İngiltere, 7 milyon 458 bin yolcuyla ile Türkiye 7 milyon120 bin yolcu ile İtalya yer aldı.


Almanya’dan uluslararası uçuşlar yüzde 5.5 oranında artarak 99 milyon yolcuya ulaşırken,Alman Havayolları Birliği’nin (ADV) verilerine göre ise 2018 yılında Almanya’da toplam gelen ve giden yolcu sayısı ise 245 milyon olduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!
    1. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    2. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    5. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    6. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    7. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    8. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    9. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    10. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    11. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    12. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    13. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    14. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    15. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
    16. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
    17. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
    18. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
    19. Eminönü'nde otomobil denize düştü
    20. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
    21. Şanlıurfa'daki terör propagandası..
    22. 45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç..
    23. Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4..
    24. GÜNCELLEME- "Gezmek için" otomobil..
    25. "31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"
    26. Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
    27. Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK,..
    28. Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem
    29. Marmara Denizi’nde yapay resiflerle..
    30. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı