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Almanya'dan Türkiye’ye uçan yolcu sayısı yüzde 20 arttı

Türkiye’ye uçan yolcu sayısı geçen yılın nisan-ekim döneminde yüzde 20,1 artış kaydederek 5 milyon 632’e yükseldi

17 Ocak 2019 Perşembe 14:43
Almanya'dan Türkiye’ye uçan yolcu sayısı yüzde 20 arttı

BERLİN (AA) - Almanya havaalanlarından Türkiye’ye uçan yolcuların sayısı geçen yılın nisan-ekim döneminde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 20’den fazla artarak 5 milyon 632’e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nden (Destatis) verilerine göre, Almanya genelindeki havalimanlarındaki 2018 Nisan-Ekim döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 80 milyon 504 bine yükseldi. Bu sayı 2017'nin aynı döneminde 78 milyon 130 bin kişi olarak kayıtlara girmişti. Aynı dönemde yurt dışına çıkan yolcu sayısı da 2017'ye göre yüzde 4,3 artarak (2,7 milyon fazla kişi) 66,2 milyona ulaştı.

Türkiye’ye uçan yolcu sayısı yüzde 20,1 artış kaydederek 5 milyon 632’e yükselirken, Afrika ülkelerine uçan yolcu sayısı ise yüzde 25,5 artarak, 2 milyon 460 bin oldu. Ülke havalimanlarından Avrupa dışına çıkan yolcuların en fazla rağbet gösterdiği ülke yüzde 49,6 artışla Tunus oldu. Geçen yılın nisan-ekim döneminde 337 bin yolcu Tunus’a uçarken, Tunus’u yüzde 38,3 artış ve 1 milyon 167 bin yolcuyla Mısır takip etti.

- İspanya’ya 10 milyondan fazla kişi uçtu

Alman havalimanlarından yurt dışına çıkış yapan yolcuların, Avrupa Birliği içinde en fazla rağbet gösterdiği ülke ise İspanya oldu. Yaz döneminde 10 milyon 486 bin yolcu İspanya’daki farklı şehirlere uçtu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:43
  1. Almanya
  2. nisan-ekim dönemi
  3. Uçan Yolcu sayısı

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