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Almanya'dan "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi bugünkü sayısında Türkiye’yi, tarihi-kültürel ve turizm açısından tanıttı- Turizm fuarı ile eş zamanlı tanıtımda Alman gazeteciler “Tatil için Türkiye’ye gidin” yorumlarını yaptı

06 Mart 2019 Çarşamba 15:09
Almanya'dan "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z) hazırladığı Türkiye yayını ile başta turizm olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı.

Merkezi Almanya Hamburg’da bulunan uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global tarafından organize edilen yayında, Türkiye’nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapılırken Almanlar, Türkiye’ye davet edildi.

Toplam 16 sayfalık yayında Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye’ye en fazla turist getiren FTI’ın CEO’su Dietmar Gunz da söyleşi ile yer aldı. Gunz, Türk turizmine övgüler düzerken, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Turizm sektörü hem kişisel seviyede hem de güçlü iş ilişkilerinde, Türkiye’nin güçlü ve olumlu elçisi olduğunu belirten Gunz makalesinde “Türkiye’yi henüz tam olarak tanımayan ve bir tatil destinasyonu olarak görmeyen ülkeler, Türkiye turizminin ve Türkiye’nin gelişiminde çok önemli rol oynayacak. Türkiye’ye gelen yabancı turist her yıl artmaya devam edecek.

Türk mutfağı, golf ve spor turizmi, SPA kalitesi, yılın geneline yayılan tatil olanağı bunun en büyük nedeni. Türkiye’deki yeni destinasyonlar da bu büyümeyi destekleyecek. Türkiye, çok az vize ve seyahat kısıtlaması olan güvenli bir ülke. Türkiye bizim sadece en önemli pazarımız değil aynı zamanda küresel büyüme hedeflerimiz için en önemli ülke. Üç bin kişilik ekibimizle Türkiye’nin her yerinde varız. Bu yıl da Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.


- Fuar ile eş zamanlı gerçekleşti


Yayın tarihi olarak, bugün açılan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın seçilmesi dikkati çekti.

F.A.Z gazetesi ITB Fuarı’nda da özel olarak dağıtıldı. Yayınlarda İstanbul'un en özel köşelerinden, Anadolu'nun nadide şehri Eskişehir'in Odunpazarı'na, sağlık turizmi ile öne çıkan Ankara- Atakule'den, Marmaris'in, Fethiye'nin, Bodrum'un denizine ve Alman turistlerin gözdesi turizm cenneti Antalya'nın tatil olanaklarına kadar Türkiye'nin turistik, tarihi ve kültürel değerleri Alman gazetecilerin kaleminden okuyucu ile buluştu.

Yayınlarda Almanya'nın önde gelen gazetecilerinden Philip Fecht, Sven Prüfer, Christian Zeiser, Thomas Winzig ve Martina Yaman, Alman okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye'yi tanıttı ve “Tatil için Türkiye’ye gidin” çağrısında bulundu.

Yayınlarda Türkiye’nin birçok turistik ve kültürel özelliği öne çıkarılırken, önemli kurum ve kuruluşların görüşlerine de yer verildi ve onlarla yapılan röportajlar yer aldı. Türk narenciyesinin duayen ismi ve Uluslararası Narenciye Kongresi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye sektörünün en önemli etkinliklerinden olan 14’üncüsü Türkiye’de düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Kongresi’nin detaylarını okuyucular ile paylaştı.Kaçmaz, dört yılda bir dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen etkinliğin yeni durağının Türkiye olacağının müjdesini verdi.

En ilgi çeken röportajlardan biri ise Diriliş Ertuğrul dizisi ile milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan ile yapılan röportaj oldu. Yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini belirten Düzyatan, “Türkiye, ABD’den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor” dedi.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:09
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