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Avrupa Almanya’dan Türkiye’ye ‘savaş’ övgüsü: Takdirle karşılıyoruz!
Avrupa

Almanya’dan Türkiye’ye ‘savaş’ övgüsü: Takdirle karşılıyoruz!

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Türkiye’nin iyi niyetli ve dostça yürüttüğü diplomasi trafiği takdirle karşılanıyor. Türkiye’nin arabuluculuk yapmasına ilişkin konuşan Almanya’daki hükümet ortağı FDP Dış Politika Uzmanı ve Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, “Takdirle karşılıyor, Türkiye’ye şans diliyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 17:00:00 - 2022-03-08 17:02:46
Almanya’dan Türkiye’ye ‘savaş’ övgüsü: Takdirle karşılıyoruz!

FDP’li politikacı, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu savaşın sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de iyi ilişkileri olan Türkiye ve İsrail’in bu yönde attığı adımları takdirle karşıladıklarını söyledi. Lambsdorff, “Bu yönde atılacak her olumlu adımı destekliyoruz. Tutumunu ve girişimini takdirle karşılıyor ve Türkiye’ye şans diliyorum” dedi. Alexander Graf Lambsdorff, “Taraf olan ABD’nin arabuluculuk yapmasının bir şey getirmeyeceğinin de altını çizdi.

 

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