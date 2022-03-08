Almanya’dan Türkiye’ye ‘savaş’ övgüsü: Takdirle karşılıyoruz!

FDP’li politikacı, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu savaşın sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de iyi ilişkileri olan Türkiye ve İsrail’in bu yönde attığı adımları takdirle karşıladıklarını söyledi. Lambsdorff, “Bu yönde atılacak her olumlu adımı destekliyoruz. Tutumunu ve girişimini takdirle karşılıyor ve Türkiye’ye şans diliyorum” dedi. Alexander Graf Lambsdorff, “Taraf olan ABD’nin arabuluculuk yapmasının bir şey getirmeyeceğinin de altını çizdi.