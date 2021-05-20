Almanya’dan Türkiye’ye gelenlere test zorunluluğu ne zamana kadar sürecek?
Geçtiğimiz günlerde 16 ülkeden PCR testi zorunluluğunu kaldıran Türkiye’nin, yaz sezonu gelirken Almanya hakkında yapacağı yeniden değerlendirme sonucu merak ediliyor.
Daha önce 15 Nisan’da sona ereceği duyurulan Almanya’dan gelenlere negatif PCR test sonucu zorunluluğu, 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
31 Mayıs’ın yaklaşması ve her iki ülkede azalan vakalarla beraber başlayan normalleşme, PCR testi zorunluluğunun kalkması hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. 31 Mayıs’a kadar konu hakkında yeni bir gelişme olmaması halinde, uygulama son bulacak.