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Almanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Alman gazetesine açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Maas, "Ankara AB için önemli bir stratejik partner" dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
Almanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Ankara’nın Avrupa Birliği (AB) için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir." dedi.

Maas, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"ANKARA AB İÇİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK PARTNER"

"Brüksel’de Türkiye'nin üyelik müzakerelerine yeni bir ivme kazandıracak bir niyet var mı?" sorusuna cevap veren Maas, ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin Türkiye'deki gelişmelere bağlı olacağını vurgulayarak, “Ankara'nın AB için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile yeniden yapıcı görüşmeler yapılması ve bu görüşmelerde eleştirel konuların açık şekilde ifade edilmesi gerektiğini söyleyen Maas, görüşmelerde şu an Suriye gibi başka konuların ön planda olduğunu belirtti.

Şu günlerde Suriye’deki insanların geleceğinin kendisini meşgul ettiğine işaret eden Maas, burada Rusya'nın ağırlıklı bir faktör olduğunu ancak Türkiye’nin de bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Suriye'de insani felaketlerin engellenememesinin acı olduğunu ifade eden Maas, İdlib'de büyük bir felaket yaşanmaması için yoğun diplomatik çalışmanın yapıldığını aktardı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
  1. Ankara
  2. Heiko Maas
  3. Almanya
  4. Türkiye
  5. AB

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