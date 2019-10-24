Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye akılalmaz iftira! Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'güvenli bölge' çalışmalarıyla ilgili skandal açıklamada bulundu. Küstah bakan "Türkiye Suriye'de bir bölgeyi ilhak etti" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını "ilhak etmekle" suçladı. Türkiye'ye iftira! Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir" dedi.

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