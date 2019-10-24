Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'güvenli bölge' çalışmalarıyla ilgili skandal açıklamada bulundu. Küstah bakan "Türkiye Suriye'de bir bölgeyi ilhak etti" dedi.24 Ekim 2019 Perşembe 10:56
Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını "ilhak etmekle" suçladı.
Türkiye'ye iftira!
Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir" dedi.
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