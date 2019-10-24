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Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye akılalmaz iftira!

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'güvenli bölge' çalışmalarıyla ilgili skandal açıklamada bulundu. Küstah bakan "Türkiye Suriye'de bir bölgeyi ilhak etti" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:56
Almanya Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye akılalmaz iftira!

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını "ilhak etmekle" suçladı.

Türkiye'ye iftira!

Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:56
  1. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer
  2. Türkiye
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • Doğan MiraçDoğan Miraç8 sa önce
    Adamlar, Misak-ı Milli'yi bizden iyi biliyorlar, o yüzden Reisi adım adım takip ediyorlar....Tabiki dizlerinin üstünde ve geri geri.....
  • Ismail Ismail 18 sa önce
    Davut oglunun basbakan sifatiylan yapmis oldugu en buyuk zarar göcmenleri önleme geri iade sözlesmesini imzalayarak turkiyenin eline ayagina pirangalamistir.
  • Kemal Kemal 18 sa önce
    Reis yolla 1 milyon suriyeli yi...... Bakalim öteceklermi
  • erdoerdo19 sa önce
    iki nursuz birbirini ağırlar .kimin umurunda faşist nazi zihniyetini kim takar .atı alan üsküdarı geçti şür eşşeğini niğdeye .
  • İdo1 İdo1 19 sa önce
    Tabii yıllardır besleyip büyütüp ne emeller kurdukları planları suya düşmüş vaziyette. Yoksa bunlar için insan vede hakları hepsi hikaye azıcık insan olsalardı afrikayı bu hale sokmazlardı. Bunlar ne sömürgeci zalimler tek gelirleri sömürgecilik bu bittimi kendilerinde biter.
  • Ke-mal Ke-mal 19 sa önce
    Olsun bizimkiler yinede sizden vaz gecmez
  • abdi i.abdi i.19 sa önce
    diyende hitlerin torunlari....
  • NurNur20 sa önce
    Allah belanızı verecek yanınıza kalmayacak tc nin eliyle verecek ümmetin mazlumun yanındaolan hamisi olan tcnin eliyle olanlara şaşırmıyoruz Allah var gam yok intikamınıAlacak sizden döktüğünüz kanların hesbı çok yakın
  • abdulabdul21 sa önce
    bu alcak Golanin israil tarafindan acikca ilhak edilmesine tepki gostermemistir cok buyuk ihtinalle...iste bu siyonist usagi Turkiye-islam dusmanlarinin gercek yuzleri
  • Alperen Alperen 21 sa önce
    Tabii sen Almanların hayalini 8 günde sulara gömersen hitler arığı çıkıp böyle saçmalar.
  • EKOLL EKOLL 21 sa önce
    Keşke ilhak etseydik. Daha 100 yıl önce bize ait olan toprakları almış olurduk.
  • dürüstdürüst21 sa önce
    Barış harekatı,. bir çok Avrupa Ülkesinde kıç yarası oluşturdu,açıp gösteremediklerinden sadece söylemekle kalıyorlar.!!!Ayrıca rahat oturamuyorlar da.??????
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri21 sa önce
    Bu acuze kadın sarmaş dolaş oldukları nazilerle Türk milletini karıştırıyor.Sözünü ettiği ordu TÜRK ordusu, nazi ordusu değil..!Türk ordusu terörist PKK-PYD-YPG- bilmem ne harflerinin karışımı olan, sizin beslediğiniz, arka dayak çıktığınız kalleş örügütlerle savaşıyor.. Bunu da DOMUZ gibi biliyorsunuz.. Ama söylemek işinize gelmiyor..!
  • harunharun21 sa önce
    Türkiyeyi deden HİTLER le karıştırma Alman savunma bakanı,beynine de adın gibi KRAMP girmiş galiba
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 sa önce
    Hadi Oradan Yalancı Şerefsiz. Bunu Ancak Siz Yaparsınız.
  • H uH u22 sa önce
    Siz Doğu Almanya’yı ne yaptıysanız bizimde aynı hakkımız olabilir

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