0553 313 94 23

Almanya'dan Türkiye işbirliği teklifi!

Alman Lojistik Birliği temsilcileri, Asya ile kesintisiz bağlantı yapabilmek için Türkiye'ye lojistik alanında işbirliği teklifinde bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 14:20
Almanya'dan Türkiye işbirliği teklifi!

Küresel ticarette rotanın Batı'dan Doğu'ya kayması, Çin'in İpek Yolu'nu içine alan Bir Kuşak Bir Yol projeleri Türkiye'ye yabancı ilgisini artırıyor. 

Doğu'ya yapılan ticaretten daha fazla pay almak isteyen Almanlar; Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Uzakdoğu'ya kesintisiz bağlantı için iki bölge arasında köprü konumunda olan Türkiye'yi lojistikte hub yapmak istiyor.

Ortaklık teklifi

Dünya gazetesinin haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta gerçekletirilen 24. Taşımacılık ve Lojistik Kongresi'ne katıan bakanlığa bağlı Alman Lojistik Birliği temsilcileri, Asya'ya kesintisiz bağlantı için Türkiye'ye lojistikte işbirliği yapma teklifinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:20
  1. İstanbul
  2. Alman Lojistik Birliği temsilcileri
  3. istanbul ticaret odası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber
    1. Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    3. Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması..
    4. "Himmet ve istedikleri kişiyle..
    5. Bunu yapmayan Suriyeliler yandı! Tüm..
    6. Eğitim uçağının düşmesi
    7. Airbus-SBAIR iş birliği tanıtım..
    8. Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti
    9. Irak'ta yangın bir aileyi yok etti
    10. Tokat'ta atık kağıt yüklü pikapta yangın
    11. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    12. Kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın..
    13. Meteorolojiden "yeni yağışlı sistem"..
    14. Almanya'dan Türkiye ortaklık teklifi!
    15. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    16. Erdoğan: Cumhur İttifakında bir sorun..
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. ANALİZ - BM’nin yeni “Küresel..
    19. Okul önünde eşini öldürüp, intihar etti
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depo..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı