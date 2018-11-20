Almanya'dan Türkiye işbirliği teklifi!

Küresel ticarette rotanın Batı'dan Doğu'ya kayması, Çin'in İpek Yolu'nu içine alan Bir Kuşak Bir Yol projeleri Türkiye'ye yabancı ilgisini artırıyor.

Doğu'ya yapılan ticaretten daha fazla pay almak isteyen Almanlar; Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Uzakdoğu'ya kesintisiz bağlantı için iki bölge arasında köprü konumunda olan Türkiye'yi lojistikte hub yapmak istiyor.

Ortaklık teklifi

Dünya gazetesinin haberine göre, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta gerçekletirilen 24. Taşımacılık ve Lojistik Kongresi'ne katıan bakanlığa bağlı Alman Lojistik Birliği temsilcileri, Asya'ya kesintisiz bağlantı için Türkiye'ye lojistikte işbirliği yapma teklifinde bulundu.