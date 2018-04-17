Almanya AB Bakanı'ndan 'Türkiye' itirafı
Almanya AB Bakanı Roth, AB'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde kapıyı kapatmaması gerektiğini açıkladı.17 Nisan 2018 Salı 17:37
Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) sorumlu bakanı Michael Roth, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde gerekli ilerlemenin kaydedilmemesine ve hukukun üstünlüğüne ilişkin sorunlara rağmen AB'nin müzakereleri durdurmaması gerektiğini söyledi
Roth, Lüksemburg'daki AB bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Avrupa değerler topluluğunun bir üyesi olmayı isteyip istemediğine karar vermek Türkiye'deki sorumluların elinde" dedi.
Roth ayrıca "Kapının kapatılmamasını tavsiye edeceğim. Bu, Türkiye'de hala Avrupalı değerleri isteyenlere yönelik yanlış bir sinyal olur" diye konuştu.
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