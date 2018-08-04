0553 313 94 23

Almanya'dan Türkiye açıklaması! İlişkilerin daha da normalleşmesini istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklamasında, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesini istediğini söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:58
Almanya'dan Türkiye açıklaması! İlişkilerin daha da normalleşmesini istiyoruz

Heiko Maas, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’ya yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Karşılıklı ilişkimizin daha da normalleşmesini istiyoruz." diyen Maas, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret etti. Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli vatandaştan dolayı ilişkilerin kendileri için hayati bir önem taşıdığını belirten Maas, Türkiye’nin de özellikle ekonomik ilişkilerden dolayı çıkarı bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yapılacak görüşmelerde uzun zamandan beri ele alınan konuların masada olacağını ifade eden Maas, "Hala daha Türkiye’de cezaevinde bulunan Alman vatandaşları var. Neden bunun böyle olduğunu anlamıyoruz. Suriye'nin kuzeybatısında Afrin çevresinde Türkiye’nin faaliyetleri de konu olacak." ifadesini kullandı.

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:58
  1. Almanya Dışişleri Bakanı
  2. Heiko Maas
  3. türkiye
  4. ilişki
  5. normalleşme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Payitaht Abdülhamid'de ABD'ye gönderme
    1. Payitaht Abdülhamid'de ABD'ye gönderme
    2. Antalya'da define operasyonu: 30 gözaltı
    3. Bakan Murat Kurum'dan ucuz konut müjdesi
    4. Kızartma zararlı mıdır?
    5. Bebeklerde uykusuzluk nedenleri..
    6. Türkiye'nin en büyük kayak tesisi için..
    7. ABD'den bir skandal Türkiye kararı daha!
    8. Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
    9. Evden terlikle çıktı, bir daha geri..
    10. İlk kez duyacaksınız! Çavuşluktan..
    11. Rusya'dan ABD'ye gizli hat üzerinden..
    12. Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile..
    13. Almanya'dan Türkiye açıklaması!..
    14. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    15. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    16. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    17. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    18. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    19. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    20. ABD'de mahkuma skandal muamele!
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018