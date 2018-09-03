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Almanya'dan Türkiye açıklaması!

Alman Bakan Heiko Maas'ın, ilerleyen günlerde Türkiye'ye yapacağı ziyaretin gündem maddesinin, İdlib'de yaşananlar olacağı öğrenildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
Almanya'dan Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül’de Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyaretin ana konusunun, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumun olacağını belirtti.

Maas, bugünkü basın toplantısında, "Biz, İdlib'de insani felaketi önlemek için her şeyi yapacağız. Bu, benim bu hafta, çarşamba ve perşembe günü, Türkiye'ye yapacağım ziyaretinin çok önemli bir konusu olacak" diye açıkladı.

İdlib konusunda Ankara'nın çok önemli partner olduğunu söyleyen Maas, "Türkiye'nin duruşu, Rusya ve dolayısıyla Esad rejiminin gelecekte yapacakları için belirleyici önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Maas, İdlib'deki durumun 'çok ama çok ciddi' olduğunu ve askeri çözümün bölgede insani felakete yol açacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
  1. Ankara
  2. Almanya
  3. İdlib

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