Almanya'dan kritik ziyaret öncesi Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çarşamba günü Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak ve Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki ülkenin dışişleri bakanları perşembe günü İstanbul’da Alman Lisesi’nin 150. Yıl kutlamasına katılacak.

Ziyaretinden önce Alman Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Maas, “Türkiye krizde. Türkiye’ye yardım etmek zorunda mıyız, mali olarak da” sorusuna, “Bizim Türkiye’yi politik ve ekonomik olarak düzeltmeye yönelik hiç ilgimiz bulunmuyor. Burada söz konusu olan Türkiye’ye somut mali yardımda bulunmak değil, aksine Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi. Bunun için Türkiye de çaba harcamalı” cevabını verdi. Maas, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı resmi ziyaretinden ne bekliyorsunuz” sorusuna karşılık da “Ben de Türkiye’yi ziyaret edeceğim. Türkiye’de kabul edilemez gerekçelerle yedi Alman vatandaşı hapiste tutuluyor. İddianame olmadan insanlar bir yılı aşkın süredir hücredeler. Kabul edilemez bu durumun son bulması lazım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili de konuşan Maas şunları söyledi: “Trump’ın Avrupa Birliği’ni Rusya ve Çin ile birlikte Amerika’nın karşıtı olarak değerlendirmesi beni rahatsız ediyor. Tüm problemlere rağmen ben ABD’ye olan güvenimi hiç kaybetmedim. Trump’ı ABD ile aynı görme hatasını yapmaya hakkımız yok. ABD, Beyaz Saray’dan atılan tweet’lerden daha büyük. Ekonomik yaptırımlar ve gümrük cezalandırmaları karşısında tavşanın yılanın önünde durduğu gibi duramayız. Bu yaptırımlara karşı çıkarlarımızı korumalıyız. Yaptırımlar sadece 80 milyon Alman’ı değil, 500 milyon Avrupalı’yı ilgilendiriyor.”

‘UTANÇ VERİCİ’

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Almanya Chemnitz’de ırkçıların mülteci ve yabancı avına çıkarken, çok sayıda kişinin polisin gözü önünde Hitler selamı vermesine de sert tepki gösterdi. “Sokaklarımızda Hitler selamı verilmesi ülkemiz adına utanç verici. Politikacılar kendi ev ödevini yapmak zorundalar” diyen Maas, özetle şunları söyledi:

“Aşırı sağcılara karşı durmalıyız. Sorunu görmezden gelemeyiz. Sokaklarda insan avına çıkanlar ve canice cinayet işleyen de hukuk kuralları içinde en sert şekilde cezalandırılmalı. Almanya’da büyük çoğunluk sokaklardaki sürek avını kabul edilmez buluyor.”