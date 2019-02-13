0553 313 94 23

Almanya’dan Türk mahkemesine skandal yazı

İzmir’de 2016 yılında bir evde bıçaklandıktan sonra yakılmış halde bulunan Sibel Çelik’in kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Halil Y.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
Almanya’dan Türk mahkemesine skandal yazı

İzmir’de 2016 yılında bir evde bıçaklandıktan sonra yakılmış halde bulunan Sibel Çelik’in kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Halil Y.’nin yakalandığı Almanya’da yetkili makamlar, katil zanlısının Türkiye’ye iade edilmesi için hukuki güvence istedi.


İzmir’in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra bulunduğu ev ateşe verilerek yakılan Sibel Çelik’in cinayet zanlıları Halil Y. ve ağabeyi Selman Y.’nin ’tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.


İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Selman Y. ile öldürülen Sibel Çelik’in ailesi, müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.



Almanya “hukuki güvence” istedi


Katil zanlısı Halil Y. hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası Almanya’da yakalandığına dair mahkemeye yazı geldiğini ifade eden mahkeme başkanı, "Almanya yetkili makamlarının sanığın iadesi için ’hukuki güvence’ talep eden yazısı üzerine mahkememiz bu konuda cevap vermiş ancak sanık Halil Y.’nin Türkiye’ye iadesi konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir” dedi.



“Biz de iadesini istiyoruz”


Kardeşi Halil Y.’nin Almanya’da yakalandığını ancak iadesiyle ilgili kendisinin bilgisi olmadığını söyleyen tutuksuz sanık Selman Y., "Biz de Halil’in iade edilmesini istiyoruz" diye konuştu.


Hakkında kırmızı bülten çıkarılan sanık Halil Y.’nin Türkiye’ye iadesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olay


12 Temmuz 2016’da İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan olayda, bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik’e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik’in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.’nin ağabeyi Selman Y. yakalanıp tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK, ABD'nin verdiği silahları satıyor!
    1. PKK, ABD'nin verdiği silahları satıyor!
    2. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    3. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    4. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    6. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    7. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    8. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    9. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    10. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    11. EYOF 2019
    12. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    13. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    14. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    15. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    16. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    17. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    18. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    19. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    20. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir