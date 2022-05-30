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Avrupa Almanya'dan tarihi itiraf! 'Avrupa Birliği parçalanmaya başladı çünkü...'
Avrupa

Almanya'dan tarihi itiraf! 'Avrupa Birliği parçalanmaya başladı çünkü...'

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:41:00 -
Almanya'dan tarihi itiraf! 'Avrupa Birliği parçalanmaya başladı çünkü...'

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.

Habeck, düzenlediği basın toplantısında "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Avrupa birlik içinde olursa neler olabileceğini gördük. Umalım ki yarınki zirve de böyle devam etsin, ancak AB şimdiden tekrar dağılmaya ve parçalanmaya başladı" dedi.

Berlin'in iktidar koalisyonu içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle oylamalardan çekilmek yerine zirvede fikir bütünlüğü sağlayarak konuşmasını talep eden Habeck, diğer AB ülkelerine de benzer birlik çağrısını yaptı. Bakan, "Avrupa, hala inanılmaz ekonomik güce sahip bir bölge; birlik olunursa bu gücü kullanabilir" diye konuştu.

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