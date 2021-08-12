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Avrupa Almanya’dan Taliban açıklaması: Şeriatı getirirse Afganistan’a yardımı keseriz
Avrupa

Almanya’dan Taliban açıklaması: Şeriatı getirirse Afganistan’a yardımı keseriz

Almanya, Afganistan'da İslam hukuku uygulanmaya başlarsa, ülkeye yönelik yardımları keseceği tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:33:00 -
Almanya’dan Taliban açıklaması: Şeriatı getirirse Afganistan’a yardımı keseriz

Almanya, Afganistan'da İslam hukuku uygulanmaya başlarsa, ülkeye yönelik yardımları keseceği tehdidinde bulundu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Maas, her yıl Afganistan'a 430 milyon Euro yardımda bulunduklarını ifade ederek "Taliban ülkeyi ele geçirir ve İslam şeriatını uygularsa artık bir cent bile vermeyiz." ifadesini kullandı.

2001 yılında başlayan işgal sürecinde ABD ile beraber ülkeye asker konuşlandıran Almanya, Taliban ilerleyişi sonrasında askerlerini ülkeden çekmişti.

Taliban, yabancı güçleri ülkeden çıkardıktan sonra ülkeyi İslam şeriatı ile yöneteceklerini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

 

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