Almanya’dan Suudilere silah satışına yeniden izin çıktı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah ihracatını durduran Almanya, Suudilere silah satışını yeniden serbest bıraktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah ihracatını durduran Almanya, Suudilere silah satışını yeniden serbest bıraktı.

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma kararı almıştı. Federal Hükümet Savunma Komisyonu, yaptığı gizli toplantıda Suudi Arabistan’a silah satışını serbest bıraktı.

Federal Hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışına yeniden izin vermesi muhalefetin tepkisine neden oldu. Yeşiller Partisi güvenlik uzmanı Agnieszka Brugger, "Koalisyon hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ihracatının durdurması basit bir alaycı aldatma manevrasıdır" açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

Almanya’nın Suudi Arabistan’a doğrudan silah satmadığı, AB ülkeleri Fransa ve İngiltere ile ortak olarak üretilen silahlara Almanya’nın parça ürettiği, ortak üretilen silahların Suudi Arabistan’a ihraç edilmesine karşı çıkmasının Almanya ile Fransa arasında gerginliklere neden olduğu biliniyor.

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