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Almanya'dan Suudilere 417 milyon euroluk silah satışı

Almanya, Yemen savaşından dolayı tepki gösterdiği Suudi Arabistan'a 9 ayda 417 milyon euroluk silah satışı yaptı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:00
Almanya'dan Suudilere 417 milyon euroluk silah satışı

Almanya, Cezayir ile birlikte Suudi Arabistan'a da silah satışında geri kalmadı. Yemen'deki iç savaştan ve Cemal Kaşıkçı olayından dolayı tepkili olduğu ülkeye silah satışı giderek artıyor.

2,5 yılda 1 milyar euro 

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, SuudiArabistan, Almanya’nın yılın başından bu yana Cezayir’in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Cezayir’e yaklaşık 741,5 milyon euroluk, SuudiArabistan’a da yaklaşık 417 milyon euroluk silah sattı.

Almanya, 2016’da SuudiArabistan’a 530 milyon euro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon euroya gerilemişti.

Hem eleştiriyor, hem silah satıyor 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler’e göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de, ülke nüfusunun yüzde 75’i yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Almanya da Yemen iç savaşındaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan’ı eleştiriyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:00
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  3. silah satışı
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