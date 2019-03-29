Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay uzattı Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu süre içinde yeni başvuruların da onaylanmayacağı bildirildi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. AA'nın haberine göre; açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi. Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.

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