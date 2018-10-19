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Almanya'dan Suudi Arabistan'a 417 milyon avroluk silah ticareti

Almanya'nın Yemen iç savaşındaki rolü sebebiyle eleştirdiği Suudi Arabistan’a bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 417 milyon avroluk silah sattığı açıklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 18:00
Almanya'dan Suudi Arabistan'a 417 milyon avroluk silah ticareti

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, Suudi Arabistan, Almanya’nın yılın başından bu yana Cezayir’in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Cezayir’e yaklaşık 741,5 milyon avroluk, Suudi Arabistan’a da yaklaşık 417 milyon avroluk silah sattı.

Almanya, 2016’da Suudi Arabistan’a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon avroya gerilemişti.

HUSİLERLE ÇATIŞMA

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de, ülke nüfusunun yüzde 75’i yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Almanya da Yemen iç savaşındaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan’ı eleştiriyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:00
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  2. silah
  3. Suudi Arabistan
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