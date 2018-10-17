Almanya'dan Suudi Arabistan kararı! Ertelediler
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyareti erteleyeceğini açıkladı.17 Ekim 2018 Çarşamba 14:07
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor.
Dünya gündemine oturan olaya son tepki Almanya'dan geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti ertelediğini açıkladı.
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