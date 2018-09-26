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Almanya'dan Suudi Arabistan itirafı! 'Pişmanız'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan ile ilişkilerde yaşanan kopukluğun 'yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını belirtti. Bakan Maas, bu durumdan pişmanlık duyduklarını söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:58
Almanya'dan Suudi Arabistan itirafı! 'Pişmanız'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan ile ilişkilerde yaşanan kopukluğun 'yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını ifade ederek, bu durumdan pişmanlık duyduklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, her iki ülke için yeni bir işbirliği başlatılması adına ilk fırsatta Krallık'ı ziyaret etmesi yönünde Alman mevkidaşına çağrıda bulunarak, Berlin ile stratejik ilişkilerin derinliğine atıfta bulunuldu.

Maas'ın açıklamalarının ardından Riyad, Suudi Arabistan ve Almanya’nın küresel ekonomideki rollerinin yanı sıra dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayan iki ülke olduklarını kaydetti.

"Suudi Arabistan ile olan güçlü ve stratejik ilişkilerimiz geçtiğimiz aylarda bir yanlış anlaşılmaya tanık oldu. Bundan derin pişmanlık duyuyoruz. Almanya ile Krallık arasındaki yanlış anlaşılmaları önlemek için iletişim ve diyaloğumuzda daha açık olmalıydık" diyen Maas, "Krallık ile ortaklık kurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:58
  1. Almanya
  2. Suudi Arabistan
  3. Heiko Maas
  4. Suudi Arabistan itirafı

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