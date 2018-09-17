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Almanya'dan sürpriz Erbil adımı!

Almanya, DEAŞ'la mücadele kapsamında 2014'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde görev yapan askeri danışman sayısını azaltmayı planlıyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
Almanya'dan sürpriz Erbil adımı!

Açıklamayı, Irak ziyareti çerçevesinde Erbil'de temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen yaptı.

Alman askerlerinin Peşmerge güçlerine eğitim verdiği askeri üssü ziyaretinde gazetecilere konuşan Leyen, terörle mücadelenin küresel bir mesele olduğunu ve Almanya'nın da bu mücadelede görev üstlendiğini belirtti.

Leyen, 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçiren DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun da desteğiyle başarı kazanıldığını hatırlatarak, "Irak'ta 150 askeri danışmanımız bulunuyor. Bu sayıyı ileride 100'e düşürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın terörle mücadele kapsamında IKBY'ye sadece askeri değil, lojistik destek de sunduğunu söyleyen Leyen, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki iş birliğinin de önem arz ettiğini kaydetti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
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  4. DEAŞ
  5. DÜNYA Haberleri

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