Almanya'dan Sudan için barışçıl çözüm çağrısı Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger: - "(Sudan'da) Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz çünkü Sudan’daki krizde barışçıl ve halkın siyasi değişim isteğini karşılayan bir çözüme ihtiyacımız var"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Sudan’da krizin barışçıl ve halkın siyasi değişim isteğini karşılayan bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Sudan'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Sudan’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Burger, "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz çünkü Sudan’daki krizde barışçıl ve halkın siyasi değişim isteğini karşılayan bir çözüme ihtiyacımız var." dedi. Sudan'daki gösterilerin şiddet kullanılmadan yapılması ve göstericilere karşı şiddet uygulanmamasının önemli olduğunu ifade eden Burger, Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki partnerleriyle Sudan halkının siyasi değişim yönündeki talebini desteklediğini vurguladı. Burger, Sudan'da halkın güvendiği sivil bir geçiş hükümetinin yolunu açacak, inandırıcı bir siyasi sürecin olmasını istediklerini kaydetti.

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