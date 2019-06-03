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Almanya'dan Sudan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger: - "Hartum’daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:58
Almanya'dan Sudan açıklaması

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Sudan’daki son gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi.

Burger, Berlin’de, Sudan’nın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Hartum"daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." diyen Burger, protesto alanına silah kullanılarak müdahale edilmesi sırasında ölenler olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığına işaret etti.

Protesto alanının şiddet kullanılarak boşaltılmasının, yönetimi sivil bir hükümete devretme sürecini tehlikeye sokacağına dikkati çeken Burger, şiddetin haklı çıkarılamayacağını ve hemen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Burger, Almanya'nın Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını desteklediğini belirterek, taraflara gerilimi azaltma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

- Ordunun gösterilere müdahalesi

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseyin görevini bırakması ve halka barışçıl gösteriler düzenlemesi çağrısında bulundu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:58
  1. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
  2. Christofer Burger
  3. Sudan

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