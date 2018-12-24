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Almanya, Mahan Air'in uçuşlarını yasaklıyor

Almanya, İran merkezli Mahan Air'in uçuşlarına yasak getirecek.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:56
Almanya, Mahan Air'in uçuşlarını yasaklıyor

Almanya, Suriye'ye asker ve malzeme taşıdığı gerekçesi ile ABD'nin yaptırım listesinde yer alan İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air'in Almanya'ya ve Almanya dışına uçuşlarına yasak getirecek.

Munih havaalanlarındaki operasyonlar durdurulacak

Bild gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, Mahan Air'in Dusseldorf ve Munih havaalanlarındaki operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Alman hükümet sözcüsü, Bild'in Mahan Air'in Ocak ayında yasaklanacağı haberine ilişkin yorum yapmadı.

ABD, Mahan Air ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile Tayland merkezli bir havacılık şirketine ve Malezya merkezli bir satış acentesine de yaptırım uyguluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:56
  1. Mahan Air
  2. ekonomi
  3. Almanya

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