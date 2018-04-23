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Almanya'dan skandal Türkiye kararı! 'İzin vermeyeceğiz'

Sözde demokrasinin beşiği olan Avrupa ülkeleri seçimlerin yaklaşmasının ardından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal açıklamaları ardı ardına yapmaya başladı. Avusturya ve Hollanda'nın peşinden şimdi de Almanya'dan Türkiye'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmasına izin verilmeyeceği açıklaması geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
Almanya'dan skandal Türkiye kararı! 'İzin vermeyeceğiz'

DW Türkçe’nin haberine göre, Kanada’nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” şeklinde konuştu. Maas, “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, “yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını” belirtti.

Erdoğan: Avrupa’da Türk vatandaşlarına sesleneceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa’yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’de 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal kararlarını “Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
  1. almanya

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi10 dk önce
    Fark etmez biz gurbetcilerin oyu erdogandir bu avrupanin erdogan dusmanligi bizi dahada atesliyecektir
  • ErsinErsin21 dk önce
    Bosu bosuna ortami germeye gerek yok, hic bir ülke kendi topraklarinda baska bi ülkenin propagandasina alet olmak istemez, bunu bile bile istismar etmenin alemi yok.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu49 dk önce
    Almanya'da konuşa bilmek için TERÖRİST OLMALISINIZ yoksa NEİN konuşmak.
  • Yusuf Yusuf 55 dk önce
    Bizimkilerde parti propaganda yapmaya gelmesin bu avrupalilarda kendilerini birsey sanmasin. Zaten haberlerde ve gazetelerde herseyi goruyoruz. Yapilacak kisa bir konusma icin kimse tuttugu partiyi degistirmez. Bance tahrike hic gerek yok.
  • alperalper56 dk önce
    Avrupalılar ne zaman Mert oldularki şimdi olsunlar her zaman türkiyenin arkasından türkiyenin kuyusunu kazdılar içerdeki hayinlerlerle beraber
  • HatipHatip1 sa önce
    Her tavuk kendi çiftliğinde ötsün.bence yurt dışında daimi ikameti olanlar oy vermemeli.Adamlar haklı kendi kin ve nefretinizi ülkeme taşımayın deme hakkına sahiptir.Oy vermek istiyorsa gelip ülkesinde yaşayacak.Hem o devletin imkanlarindan istidade edeceksin hemde bize 16 yıldır sefalet çektirene bize zülmetsin diye destek vereceksin.bu şerefsizliktur.
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