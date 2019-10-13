0553 313 94 23

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tarafını belli eden skandal açıklamalar yaptı.

13 Ekim 2019 Pazar 08:35
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar!

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tarafını belli eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın bundan sonra Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek." ifadesini kullandı.

Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Maas, Alman hükümetinin 2016'dan bu yana özellikle Afrin'e yapılan harekattan sonra Türkiye'ye yönelik silah ihracatı konusunda çok kısıtlayıcı bir çizgi izlediğini belirtti.

Maas, şunları kaydetti: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, bundan sonra Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:35
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  3. Alman Bild am Sonntag gazetesi
  4. Alman hükümet
  5. Afrin
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • Mehmet ArifMehmet Arif13 dk önce
    Kendileri bilir, namlularını kıçlarına soksunlar.
  • Eyup Eyup 16 dk önce
    Burda suç reisin hatası.Her hafta kapıları açar dört milyon suriyeliyi avrupaya yollarım deyipde bir tane bile yollamazssan bu Köpeklerde böyle havlayıp kudururlar. Madem operosyon işgalse aç kapıları birazda avrupa denen şerefsizler baksin. Senelerdir sadece laf o zaman bu itlerde ebesinin herekesini görsün. Onun için korkmuyorlar ha bire havliyorlar.
  • mijiromijiro29 dk önce
    Istanbul sozlesmesi iptal edilsin hemen aile yapimizi guclendirin ab nin istedigi sozum ona açılım ve reformlar ulkemize atılan büyük bir kazıktır
  • Deist mehmet Deist mehmet 29 dk önce
    Kendi silahini kendin ureteceksin gerisi hikaye

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TSK'ya 'zalim' diyen Saadet Partili isim tutuklandı
  1. TSK'ya 'zalim' diyen Saadet Partili..
  2. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender..
  3. Terör örgütü yandaşları Almanya'da..
  4. ABD YPG'ye vermişti... Hepsi Suriye..
  5. İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara..
  6. Mardin'de eğitime 3 gün ara
  7. Fransa'dan Türkiye'ye silah satışını..
  8. Almanya’da PKK’lı hainler Türk..
  9. Gaziantep'te 75 kişi hakkında 'terör..
  10. Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor..
  11. Bahçeli talimatı verdi: Hayati farkı..
  12. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
  13. Fransa'da sarı yeleklilerin..
  14. Janponya'da ölü sayısı 11'e yükseldi
  15. Almanya’dan skandal operasyon kararı!
  16. Van'da can pazarı! Düğün dönüşü kazada..
  17. İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi..
  18. Nedim Şener'den PKK sempatizanı..
  19. ABD'den Suriye'deki kurum ve..
  20. Suudi Arabistan'dan ABD'nin göndermeyi..
  21. Başkan Erdoğan ile Boris Johnson..
  22. Kara yollarında son durum
  23. Burkina Faso'daki cami saldırısında..
  24. ABD Başkanı Trump'tan YPG/PKK'ya..
  25. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay:..
  26. ABD'den Suriye'deki etnik ve dini..
  27. Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü..
  28. İmamoğlu harekatla ilgili konuştu:..
  29. Ekvador'da sokağa çıkma yasağına..
  30. 'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale..
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!